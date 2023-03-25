كوك: شركة آبل تتمتع بعلاقة “تكافلية” مع الصين

وصف تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل السبت علاقة الشركة الأميركية العملاقة بالصين بأنها “تكافلية”، مع تطلع صانع آيفون لنقل إنتاجه خارجها.

وقال كوك في ندوة حول التعليم والتكنولوجيا ضمن “منتدى التنمية الصيني” الذي يحضره في بكين إن “آبل والصين نمتا معا”.

وأضاف خلال المنتدى الذي تنظمه الحكومة الصينية ويحضره كبار المسؤولين ورؤساء الشركات “كانت علاقة من النوع التكافلي أعتقد أن الطرفين استمتعا بها”.

وتأتي زيارة كوك الأولى لبكين منذ الوباء في وقت تحاول فيه آبل، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، نقل إنتاجها خارج الصين.

والعام الماضي تضررت مبيعات آبل بسبب تقليص الإنتاج في المصانع الصينية نتيجة سياسة “صفر-كوفيد” التي تبنتها الحكومة الصينية لمكافحة فيروس كورونا.

كما أن الضوابط التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير المكونات ذات التقنية العالية تهدد أيضا سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

ولم يتطرق كوك إلى قضايا سلاسل التوريد أثناء جلسة النقاش معه.

لكنه بدلا من ذلك ركّز على الحاجة إلى ردم الهوة بين المدارس في المدن والريف، وحض الشبان على تعلم البرمجة.

وتعهد كوك أيضا تعزيز “آبل” انفاقها على برنامجها للتعليم الريفي في الصين إلى 100 مليون يوان (15 مليون دولار).

وزار كوك متجر “آبل ستور” في وسط بكين الجمعة، ولاقت صورة ذاتية له مع المغنية الصينية هوانغ لينغ رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.