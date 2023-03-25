“الرعاية السكنية”: للزوجة الكويتية الحق في إصدار وثيقة ملكية نصف المسكن الحكومي

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن للزوجة الكويتية الحق في إصدار وثيقة ملكية نصف المسكن الحكومي من خلال الإدارة المختصة ودون العرض على اللجنة.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم السبت إن ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الخدمات الاخبارية الالكترونية عن “حرمان الزوجة الكويتية من حقها في ملكية نصف المسكن الحكومي” لا أساس له من الصحة.

وأضافت أنه وبناء على التعديلات التي تمت مؤخرا على لائحة الرعاية السكنية فإن للزوجة الكويتية الحق في التقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إضافة إلى حق أي فرد من أفراد الأسرة بالتقدم على أن تعرض طلباتهم على اللجنة المختصة لاتخاذ الرأي وفق الإجراءات القانونية.

وأوضحت المؤسسة أن التعديلات أتت لتصب في مصلحة الأسرة بكامل أفرادها وكذلك لتسهيل الاجراءات لإصدار الوثيقة.