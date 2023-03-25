الرئيسان الروسي والتركي يؤكدان أهمية مواصلة العمل لتطبيع العلاقات التركية السورية

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أهمية مواصلة العمل لتطبيع العلاقات التركية السورية.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذا الموقف جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيسان أشاد خلاله أردوغان بدور الوساطة الذي تلعبه روسيا في هذا الخصوص.

وأضاف البيان أن الجانب التركي أشاد كذلك بموافقة موسكو على تمديد العمل باتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية لمدة شهرين فيما أكد الجانبان على ضرورة تفعيل الشق الثاني من هذه الاتفاقية المتعلق برفع القيود المفروضة على صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

ونقل البيان عن أردوغان إعرابه عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب بعض الأقاليم التركية في فبراير الماضي بما في ذلك إقامة مستشفى ميداني في ولاية (هطاي) جنوبي تركيا.

وناقش الجانبان أيضا سبل تطوير علاقات الشراكة الثنائية في المجالات المختلفة وأعربا عن ارتياحهما لتطور الروابط التجارية والاقتصادية وسير تنفيذ مشروعات الطاقة الاستراتيجية بما في ذلك مشروع تزويد تركيا بالغاز الروسي وبناء محطة (أكويو) الكهروذرية.