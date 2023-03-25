سان مارينو تؤكد حرصها على تطوير علاقات التعاون مع دولة الكويت

سان مارينو تؤكد حرصها على تطوير علاقات التعاون مع دولة الكويت

أكدت حكومة جمهورية سان مارينو حرصها على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي مع دولة الكويت في إطار تعزيز وتوطيد الروابط الممتازة بين الجانبين.

وذكرت سفارة دولة الكويت في روما في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن ذلك جاء خلال محادثات عقدها سفير دولة الكويت لدى إيطاليا المحال لدى سان مارينو ناصر القحطاني مع وزير خارجية سان مارينو لوكا باكاري بمناسبة تسليم أوراق اعتماده إلى حاكمي الجمهورية.

وأضاف البيان أن الوزير باكاري والسفير القحطاني استعرضا في اجتماعهما الودي العلاقات بين سان مارينو ودولة الكويت وأفق تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وسبل رفع التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بجانب مواصلة التنسيق الدبلوماسي في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق أشاد وزير خارجية سان مارينو بالتقدم المطرد الذي تشهده العلاقات الثنائية وأثمر كذلك عن توقيع بالأحرف الأولى اتفاقية لحماية الاستثمارات والازدواج الضريبي مؤكدا حرص حكومة بلاده على تعميق التعاون الدبلوماسي والسياسي بين الدولتين.

وشدد على أن العلاقات القوية بين سان مارينو والكويت تشكل كذلك جسرا للحوار والتواصل بين أوروبا والعالم العربي ومنطقة الخليج الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز المنظومة المتعددة الأطراف ومنظماتها بشأن القضايا والتحديات الراهنة والمشتركة التي تهم العالم.

وحمل باكاري بهذه المناسبة تحيات حاكمي الجمهورية ماريا لويزا بيرتي ومانويل تشافاتا إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحياته الشخصية وتقديره إلى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح فيما تمنى للسفير القحطاني النجاح والتوفيق في مهمته الرفيعة.

ومن جانبه أعرب السفير القحطاني عن اعتزازه بالتقدم الذي تشهده علاقات الصداقة بين دولة الكويت وسان مارينو والتي تشكل مرتكزا راسخا لتعزيز التعاون في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

ونقل السفير القحطاني إلى باكاري تحيات وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مؤكدا حرص دولة الكويت على تعميق العلاقات الثنائية مع سان مارينو ومواصلة توسيع أشكال التعاون على مختلف الأصعدة.