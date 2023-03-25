دمشق: القوات الأمريكية “تسرق” مئات الأطنان من النفط السوري

أفادت مصادر محلية سورية بأن القوات الأمريكية واصلت سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة، وقد أقدمت اليوم السبت على نقل عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية باتجاه قواعده في العراق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن مصادر محلية من منطقة اليعربية قولها إن “قافلة مؤلفة من 148 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي، بينها 80 صهريجاً مخصصاً لنقل النفط الخام المسروق من الحقول السورية، و60 آلية بين برادات وشاحنات ترافقها ثمانية مدرعات عسكرية، توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق”.

وأشارت الوكالة إلى أن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت في الرابع من الشهر الجاري رتلين يضمان 57 آلية، تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى العراق عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعييين بريف اليعربية”.