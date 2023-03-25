مكتبة قطر الوطنية.. تضم أكثر من مليون كتاب وتتميز بتصميم معماري حديث
مكتبة قطر الوطنية منشأة حديثة الطراز تضم أكثر من مليون كتاب من روايات وكتب اللغة والعلوم والطب والمؤلفات والتكنولوجيا والفنون والعديد من الكتب الاخرى.
ويتميز مبنى المكتبة بالتصميم المعماري الحديث وتصميم دخول الاضاءة للمكتبة بدقة بحيث يرمز للمعرفة وتصميم أرفف للكتب بطريقة تشير للقيمة الرفيعة للكتب في الثقافة القطرية.
كما تضم المكتبة العديد من الكتب النادرة والقيمة في قسم خاص لها تحت مسمى المكتبة التراثية وتضم ايضا اقساما خاصة بالأطفال والصغار.