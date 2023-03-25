يتوفر بالمكتبة اكثر من مليون كتاب بين الروايات وكتب اللغة والعلوم والطب والمؤلفات والتكنولوجيا والفنون

مكتبة قطر الوطنية.. تضم أكثر من مليون كتاب وتتميز بتصميم معماري حديث

25 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مكتبة قطر الوطنية منشأة حديثة الطراز تضم أكثر من مليون كتاب من روايات وكتب اللغة والعلوم والطب والمؤلفات والتكنولوجيا والفنون والعديد من الكتب الاخرى.

ويتميز مبنى المكتبة بالتصميم المعماري الحديث وتصميم دخول الاضاءة للمكتبة بدقة بحيث يرمز للمعرفة وتصميم أرفف للكتب بطريقة تشير للقيمة الرفيعة للكتب في الثقافة القطرية.

كما تضم المكتبة العديد من الكتب النادرة والقيمة في قسم خاص لها تحت مسمى المكتبة التراثية وتضم ايضا اقساما خاصة بالأطفال والصغار.

مساحات قراءة واسعة للطلبة ورواد المكتبة
جانب من مكتبة قطر الوطنية
تتوفر مساعدة للرواد في البحث عن الكتب ومساحات للعمل
أحد رواد المكتبة بجانب ارفف الكتب
تحتوي مكتبة قطر الوطنية على أكثر من مليون كتاب
تتميز المكتبة بتصميم معماري حديث
تحتوي المكتبة على الكثير من الكتب النادرة والقيمة
جانب من المكتبة التراثية
جانب من مكتبة قطر الوطنية
زائرة تبحث في المكتبة
مبنى مكتبة قطر الوطنية
المصدر
كونا
الوسوم
25 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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