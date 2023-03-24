حملة توزيع "مليون وجبة إفطار للصائم" في اليمن

وفد كويتي يدشن حملة توزيع “مليون وجبة إفطار” في اليمن

25 مارس، 2023
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دشن وفد جمعية النجاة الخيرية الكويتية الزائر لليمن حملة توزيع مليون وجبة إفطار الصائم التي تستهدف 26 دولة حول العالم.

وقال مدير الموارد والحملات في جمعية (النجاة) عمر الشقراء في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن تواجد فريق الحملة في اليمن بمشاركة عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي تأكيد على إصرار الحملة على الوصول إلى المناطق المنكوبة والأشد احتياجا حول العالم.

وأضاف الشقراء أن هذه الحملة تأتي لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في ظل تزايد حالات الجوع والفقر وسوء التغذية والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في المجتمعات المستهدفة وانسجاما مع معاني الشهر الفضيل في العطاء والإنسانية والإحسان للآخرين وتلمس احتياجاتهم.

وأشار إلى أن جمعية (النجاة) تنفذ هذه الحملة بالتنسيق والتعاون المشترك مع شريكها المحلي مؤسسة (ينابيع الخير) اليمنية وعدد من الجهات المنفذة في الدول المستهدفة لافتا إلى أن زيارة الوفد الى اليمن لتدشين الحملة تهدف الى تفقد أحوال الشعب اليمني والاطلاع عن كثب على معاناتهم والإشراف على توزيع السلال الرمضانية على الأسر المحتاجة.

وأوضح أن إطلاق الحملة العالمية يأتي في ظل معاناة الكثير من الدول الفقيرة من ارتفاع هائل في أسعار السلع الغذائية بسبب الأزمات الدولية “وهو ما دعانا لمحاولة التخفيف عن الأسر المحتاجة في هذه الدول وإدخال السعادة عليها من خلال توفير السلال الرمضانية ووجبات الإفطار”.

واعتبر أن إطلاق المبادرة من اليمن تحديدا جاء نظرا للظروف الإنسانية الصعبة ولحاجة النازحين الماسة إلى المساعدة العاجلة.

ودعا الشقراء أهل الخير أفرادا ومؤسسات وفرقا تطوعية الى المساهمة في مبادرة “مليون وجبة إفطار” من منطلق الالتزام الديني والانساني تجاه جميع المحتاجين والمتضررين.

المصدر
كونا
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25 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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