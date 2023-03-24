المضبوطات

جمارك الكويت: توقيف آسيوي ومطلوب أمنياً بحوزتهما حشيش ومؤثرات عقلية

24 مارس، 2023
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تمكن رجال الجمارك بمطار T5 من ضبط آسيوي بحوزته 88 كيس حشيش، إضافة إلى قطعة حشيش صغيرة وحبوب مؤثرات عقلية بحوزة مطلوب أمنياً.

وفي التفاصيل: كشف مدير إدارة المطارات السيد/ أسامة الشامي بأنه تم ضبط وافد من الجنسية الآسيوية بمطار T5 عُثر بحوزته على 88 كيساً يحتوي على مادة الحشيش المخدرة مخبأة في حقيبة ملابسه الشخصية، وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.

كما كشف عن ضبط قطعة صغيرة من مادة الحشيش وعدد من حبوب المؤثرات العقلية تم العثور عليها في حقائب أحد المطلوبين أمنياً بمطار T1، حيث تم تفتيشه احترازياً من باب التعاون المشترك وعُثر معه على المضبوطات، وبناء عليه تمت إحالته إلى جهات الاختصاص.

المصدر
الإدارة العامة للجمارك
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24 مارس، 2023
0 55 أقل من دقيقة

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