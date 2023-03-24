إسبانيا: لا بد أن يستمع العالم لصوت الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

إسبانيا: لا بد أن يستمع العالم لصوت الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الجمعة إن العالم ينبغي أن يستمع لصوت الصين من أجل إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يقوم سانتشيز بزيارة دولة للصين الأسبوع المقبل.

وقال سانتشيز في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع للمجلس الأوروبي “الصين لاعب عالمي، لذا بطبيعة الحال يجب أن نستمع إلى صوتها لنرى ما إذا كان بإمكاننا وضع حد لهذه الحرب وبإمكان أوكرانيا استعادة وحدة أراضيها”.

ومن المقرر أن يزور سانتشيز العاصمة الصينية في 31 مارس آذار لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع بين الزعيمين في الغالب على الصراع الدائر في أوكرانيا، إذ وصفت الصين نفسها بأنها “غير منحازة” وقدمت خطة سلام من 12 نقطة بينما دعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.

ساند سانتشيز علانية اقتراح السلاح الذي طرحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي يتضمن مطالب بإعادة الأراضي الأوكرانية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.