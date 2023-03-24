السفير ناصر القحطاني يقدم اوراق اعتماده سفيرا محالا لجمهورية سان مارينو

قدم السفير ناصر صنهات القحطاني اوراق اعتماده سفيرا محالا الى جمهورية سان مارينو الى حاكمي الجمهورية ماريا لويزا بيرتي ومانويل تشافاتا.

وذكرت سفارة الكويت في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان حاكمي الجمهورية تسلما أوراق اعتماد السفير القحطاني خلال مراسم رسمية بقاعة (الاثنى عشر) مقر المحكمة العليا بمدينة (سان مارينو) بحضور وزير الخارجية لوكا بيكاري.

واضاف البيان ان الحاكمين اشادا بهذه المناسبة بمستوى العلاقات والتعاون بين دولة الكويت وجمهورية سان مارينو.

ولفت الى ان السفير القحطاني نقل تحيات سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الى حاكمي جمهورية سان مارينو.

واعرب السفير القحطاني عن تطلع دولة الكويت الى تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة مع جمهورية سان مارينو وتطوير التعاون في مختلف المجالات.