ماسك ينفي تقريراً عن خطط SpaceX للحصول على تمويل جديد من السعودية والإمارات

ماسك ينفي تقريراً عن خطط SpaceX للحصول على تمويل جديد من السعودية والإمارات

نفى إيلون ماسك الملياردير ومؤسس شركة SpaceX الجمعة 24 آذار مارس، تقريراً إعلامياً صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري قال إن مستثمرين من السعودية والإمارات يخططون للاستثمار في جولة تمويل بمليارات الدولارات للشركة.

ورداً على التقرير، كتب ماسك على تويتر “غير صحيح”

وكان التقرير قد أشار إلى أن جولة التمويل من المتوقع أن تجعل قيمة الشركة المصنعة للصواريخ تصل إلى نحو 140 مليار دولار.

وجمعت SpaceX ملياري دولار في عام 2022 و2.6 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لشركة رأس المال الاستثماري سبيس كابيتال.