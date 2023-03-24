كوريا الشمالية تكشف عن إجراء اختبار لسلاح نووي جديد تحت الماء

كشفت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها أجرت اختبارا لسلاح نووي استراتيجي جديد تحت الماء يتمتع بالقدرة على إحداث “تسونامي إشعاعي فائق القوة” بالإضافة إلى تدريبات على إطلاق صواريخ كروز بقيادة زعيمها كيم جونغ-أون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية عن تطويرها لسلاح نووي تحت الماء واختباره.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اللجنة العسكرية لحزب العمال أجرت تدريبات من 21 إلى 23 مارس “من أجل تنبيه العدو إلى أزمة نووية فعلية والتحقق من موثوقية القوة النووية للدفاع عن النفس”.

وأوضحت أنه تم ارسال طائرة مسيرة لتنفيذ الهجوم النووي تحت الماء قبالة سواحل (ري وون) بإقليم هام كيونغ الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي ووصلت إلى نقطة الهدف في المياه قبالة خليج (هونغ وون) الذي تم تحديده كميناء وهمي للعدو برأسه الحربي التجريبي الذي تم تفجيره تحت الماء بعد ظهر يوم الخميس بعد أن طافت على طول مسار بيضاوي ونمط -8 على عمق من 80 إلى 150 مترا تحت الماء في البحر الشرقي لمدة 59 ساعة و12 دقيقة.

وأفادت الوكالة بأن بيونغ يانغ أجرت حوالي 50 اختبارا في مرحلة نهائية مختلفة على مدار العامين الماضيين.

وأكدت أن مهمة الأسلحة الاستراتيجية النووية تحت الماء تتمثل في التنقل في المياه بشكل خفي إلى مياه العمليات العسكرية وتدمير وإبادة مجموعة من سفن العدو وموانئ العمليات الرئيسية من خلال إنشاء تسونامي إشعاعي فائق القوة من خلال الانفجارات تحت الماء مشيرة إلى أنه يمكن نشرها في العمليات العسكرية من خلال وصولها إلى ساحل أو ميناء أو جرها سفينة سطحية.

كما اختبر الشمال يوم الأربعاء إطلاق صواريخ كروز استراتيجة مزودة برأس حربي تجريبي يحاكي رأسا نوويا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيؤول في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها رصدت إطلاق عدة صواريخ كروز من منطقة (هام هيونغ) على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية صباح يوم الأربعاء.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب القول في جلسة عسكرية برلمانية أمس الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ كروز في اليوم السابق على الرغم من أن التحليل التفصيلي لا يزال جاريا لتأكيد مواصفاتها.