وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية خلال زيارته أحد المساجد

وزير الأوقاف: حريصون على منح مساحة كبيرة للأنشطة الإيمانية عبر تنظيم المراكز الرمضانية

24 مارس، 2023
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أكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد حرص الوزارة على منح مساحة كبيرة للأنشطة الإيمانية والعلمية والثقافية والاجتماعية عبر تنظيم المراكز الرمضانية.

وقال الماجد في تصريح صحفي خلال زيارته الليلة الماضية للمقر الرئيسي لمركز جابر العلي الاعلامي التابع ل(الاوقاف) إن نجاح الوزارة يكمن في مدى التزامها بخطتها الاستراتيجية من حيث الشراكة وتأكيد الدور الحضاري للمساجد كمراكز إشعاع ودور للعبادة بالإضافة إلى العمل الدؤوب لخدمة رواد بيوت الله.

وأشاد بتعاون الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية وجمعيات النفع العام لإنجاح الموسم الرمضاني لهذا العام.

وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية مع مسؤولي الاوقاف
وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد
المصدر
كونا
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24 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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