الكوري الجنوبي دو كوون

الجبل الأسود تعتقل دو كوون الكوري الجنوبي الهارب بعد انهيار عملته المشفرة

23 مارس، 2023
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ألقي القبض على دو كوون، المؤسس الشريك للعملة الرقمية المشفرة المنهارة، تيرا، حسبما أعلن وزير داخلية الجبل الأسود، فيليب أدزيتش اليوم الخميس.

وقال إن الشرطة ألقت القبض على الهارب الكوري الجنوبي /31 عاما/ في المطار بالعاصمة بودجوريتشا حيث كان يتنقل بوثائق سفر مزورة.

واقتادت سلطات الجبل الأسود الرجل إلى الحجز استنادا إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويواجه كوون اتهامات بالاحتيال على خلفية تآكل 40 مليار دولار في شركته “تيرافورم لابس” للعملات الرقمية.

وتم طرح العملتين المشفرتين تيرا ولونا في سنغافورة.

وعندما انهار نظام تيرا لونا بصورة مذهلة في أيار/ مايو من العام الماضي، خسر المستثمرون من الأفراد والمؤسسات أموالهم .

وحينئذ اختفى كوون، ما أدى إلى إطلاق عملية دولية للقبض عليه. وهو مطلوب في كوريا الجنوبية، وهناك دعوى ضده من قبل جنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

المصدر
د ب أ
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23 مارس، 2023
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