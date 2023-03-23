صورة أرشيفية

الخارجية السعودية: مباحثات بين السعودية وسوريا لاستئناف الخدمات القنصلية

23 مارس، 2023
0 15 أقل من دقيقة

تجري السعودية وسوريا مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة نتيجة إغلاق الرياض سفارتها في دمشق على خلفية موقفها المناهض للنظام، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية الخميس.

ونقلت قناة “الاخبارية” الحكومية عن المسؤول قوله إنه “في إطار حرص المملكة على تسهيل  تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
23 مارس، 2023
0 15 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

23 مارس، 2023

السلطات العراقية تعلن ضبط مخدرات بمنفذ سفوان الحدودي

23 مارس، 2023

المجلس الوزاري الخليجي يؤكد مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها

22 مارس، 2023

المجلس الوزاري الخليجي يؤكد أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية

22 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى