قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون أهمية تحديث الأمم المتحدة

أكد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس ضرورة تحديث الأمم المتحدة وتطبيق إصلاحات الحوكمة العالمية.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع القادة الأوربيين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة الاتحاد الأوروبي.

ونقل البيان عن الجانبين تأكيدهما أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية الملحة والتزامهما بتعددية تكون الأمم المتحدة في صميمها وبذل الجهود لاستكشاف آفاق التعاون من أجل عالم سلمي وعادل ومستدام.

كما أبرزا ضرورة معالجة الفجوة التمويلية المتزايدة في قطاع المساعدات الإنسانية معربين عن دعمهما للتواصل مع الجهات المانحة الجديدة وغير التقليدية ومن بينها المؤسسات المالية الدولية.

وفي هذا الصدد جدد قادة الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامهم الكامل بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها بالإضافة الى مطالبة روسيا “بسحب جميع قواتها العسكرية فورا وبشكل كامل ودون شروط من الأراضي الأوكرانية”.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب حيث لفت القادة الأوروبيون إلى أن هذه المبادرة ومثيلاتها ك(ممرات التضامن) التابعة للاتحاد الأوروبي ومبادرة (الحبوب من أوكرانيا) لها دور فعال في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

كما أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة المعروفة ب(خطتنا المشتركة) وتطلعهم إلى قمة المستقبل في عام 2024.