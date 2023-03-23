يويفا يفتح تحقيقا في ادعاءات فساد ضد برشلونة

عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ممثلين من شؤون القيم والانضباط للتحقيق في ادعاءات قيام نادي برشلونة الإسباني بتحويل أموال إلى شركة يمتلكها حكم بارز سابق.

وقدم ممثلو ادعاء في إسبانيا شكوى فساد ضد برشلونة مؤخرا، تتعلق بادعاءات تحويل مبالغ مالية إلى شركة يساهم بها خوسي ماريا إنريكز نيجريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني سابقا، بين عامي 2016 و.2018

وتردد أن إجمالي المبالغ التي حولها برشلونة إلى الشركة تجاوز سبعة ملايين يورو (6ر7 ملايين دولار).

وذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن شركة نيجريرا “داسنيل 95 إس.إل”، كتبت تقارير وتقييمات مزودة بلقطات للحكام قبل المباريات.

وأعلن يويفا في بيان أصدره اليوم الخميس أنه فتح تحقيقا في هذه القضية .

وذكر يويفا :”وفقا للمادة 31 (4) من لوائح الانضباط باليويفا، جرى تكليف مفتشي القيم والانضباط لدى اليويفا اليوم، بإجراء تحقيق فيما يتعلق بالانتهاك المحتمل للإطار القانوني لليويفا من قبل نادي برشلونة فيما يتعلق يما يسمى /قضية نيجريرا./”

وأضاف اليويفا :”سيتم تقديم المزيد من المعلومات بشأن هذه القضية في الوقت المناسب.”

وتمسك خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بالتأكيد على أن النادي لم يرتكب أي مخالفة، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات هي ببساطة محاولة لإخراج متصدر الدوري الإسباني عن مساره.

ورد برشلونة على تلك المزاعم عبر بيان ذكر فيه إنه استعان بمستشار خارجي زود المسؤولين الفنيين في النادي بتقارير فيديو عن لاعبين شباب في أندية أخرى بإسبانيا.

وقال لابورتا مؤخرا :”ليس من قبيل الصدفة أن تظهر هذه المعلومات الآن، برشلونة في الماضي تعاقد مع خبير خارجي للحصول على تقارير عن لاعبين من درجات أقل في الدوري الإسباني ونصائح تحكيمية وهي خدمة تعتمد عليها أندية إسبانية أخرى”.

وأضاف: “الأخبار مفاجئة، ولكن ليس من قبيل الصدفة أن تنتشر الآن. أي تفسير مغرض يلمح إلى أشياء لاوجود لها سيواجه برد مناسب من النادي، وسندافع عن سمعة ومصالح برشلونة”.