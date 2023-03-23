استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان نفذته في مدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة في بيان إن الشهيد أمير أبو خديجة (25 عاما) وصل إلى مستشفى (الشهيد ثابت ثابت) مصابا برصاصة في الرأس أدت الى تهتك كامل في الجمجمة ورصاص في الأطراف السفلية.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة (طولكرم) وحاصرت منزلا واشتبكت مع أبو خديجة قبل استشهاده وقامت باعتقال شاب اخر.

وبذلك ترتفع حصيلة الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري الى 90 شهيدا من بينهم 15 طفلا وسيدة.