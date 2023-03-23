الرئيس الفنلندي يوقع على قانون الناتو فيما يقترب الحصول على العضوية

وقع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو القانون الذي يسمح لبلاده بالانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمجرد اكتمال عمليات التصديق -من جانب المجر وتركيا- في الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووقع الرئيس مشروع القانون اليوم الخميس، في هلسينكي بعدما مرره البرلمان أوائل الشهر الجاري. ومن المقرر أن تصوت المجر على التصديق على طلب فنلندا الانضمام للناتو الأسبوع المقبل، بينما قالت تركيا إنها سوف تفعل ذلك قبل تعليق عمل البرلمان قبل انتخابات الـ14 من أيار /مايو.

وتلقي الخطوة بالشك حيال الإطار الزمني لانضمام السويد للناتو التي مررت أمس الأربعاء قانونها المحلي بشأن الناتو استعدادا للعضوية، وفقا لوكالة بلومبرج.

ومن المتوقع أن تمكن عضوية فنلندا الحلف من بدء تأمين المنطقة المحيطة ببحر البلطيق دفاعا عن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي ينظر إليهم على أنهم أهداف محتملة لعدوان روسي.

ومن ناحية أخرى، تُركت السويد في حيرة من أمرها بفصل طلبها عن طلب فنلندا. وفي حين أن تركيا أعلنت عن اعتراضاتها، فأنه من غير الواضح السبب وراء تواصل تباطؤ المجر .