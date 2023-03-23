الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو

الرئيس الفنلندي يوقع على قانون الناتو فيما يقترب الحصول على العضوية

23 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

وقع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو القانون الذي يسمح لبلاده بالانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمجرد اكتمال عمليات التصديق -من جانب المجر وتركيا- في الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووقع الرئيس مشروع القانون اليوم الخميس، في هلسينكي بعدما مرره البرلمان أوائل الشهر الجاري. ومن المقرر أن تصوت المجر على التصديق على طلب فنلندا الانضمام للناتو الأسبوع المقبل، بينما قالت تركيا إنها سوف تفعل ذلك قبل تعليق عمل البرلمان قبل انتخابات الـ14 من أيار /مايو.

وتلقي الخطوة بالشك حيال الإطار الزمني لانضمام السويد للناتو التي مررت أمس الأربعاء قانونها المحلي بشأن الناتو استعدادا للعضوية، وفقا لوكالة بلومبرج.

ومن المتوقع أن تمكن عضوية فنلندا الحلف من بدء تأمين المنطقة المحيطة ببحر البلطيق دفاعا عن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي ينظر إليهم على أنهم أهداف محتملة لعدوان روسي.

ومن ناحية أخرى، تُركت السويد في حيرة من أمرها بفصل طلبها عن طلب فنلندا. وفي حين أن تركيا أعلنت عن اعتراضاتها، فأنه من غير الواضح السبب وراء تواصل تباطؤ المجر .

المصدر
رويترز
الوسوم
23 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

مدفيديف: توقيف بوتين سيكون “إعلان حرب” على موسكو

23 مارس، 2023

الجيش الصيني يقول إنه “حذر” سفينة حربية أميركية بوجوب مغادرة بحر الصين الجنوبي

23 مارس، 2023

قاضية أمريكية تأمر إيران بدفع 1.68 مليار دولار لأسر ضحايا تفجير في بيروت عام 1983

22 مارس، 2023

بلينكن يحث أعضاء المحكمة الجنائية الدولية على الامتثال لمذكرة اعتقال بوتين

22 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى