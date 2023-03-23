سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا صباح اليوم من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا فخامته المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات متمنيا فخامته لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.

وقد شكر سموه حفظه الله فخامته على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على فخامته دوام الصحة والعافية ويحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامته.