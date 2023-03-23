الأرصاد الجوية: الطقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع وتقلبات جوية وفرص أمطار من السبت إلى الثلاثاء

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع دافئا نهارا ومائلا إلى البرودة ليلا وأن يشهد حالة من التقلبات الجوية اعتبارا من صباح بعد غد السبت تستمر عدة أيام ما يزيد فرص هطول أمطار متفرقة خصوصا من صباح السبت وتستمر هذه الفرص حتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي ضعيف ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة نسبيا متزامنا مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي الى تكاثر كميات السحب المنخفضة والمتوسطة ويزيد فرص هطول أمطار متفرقة خاصة من صباح السبت وحتى صباح الثلاثاء المقبل.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية لاحقا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.