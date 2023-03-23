البنك المركزي السويسري يعلن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية

رفع البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الخميس ونبه إلى احتمال اتخاذ قرارات أخرى مماثلة رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي بينما يسعى لمكافحة التضخم.

وأعلن البنك المركزي في بيان أن “البنك الوطني السويسري بصدد تشديد سياسته النقدية بشكل أكبر ويرفع سعر الفائدة الرئيسية للبنك بمقدار 0,5 نقطة مئوية وصولا إلى 1,5 بالمئة. وبذلك ، فإنه يتصدى للارتفاع الجديد للضغوط التضخمية.

ولا يمكن استبعاد أن تكون زيادات إضافية في سعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزي السويسري، ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.