رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول

جيروم باول: من غير المرجح التحول لخفض الفائدة هذا العام

22 مارس، 2023
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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه من غير المحتمل التحول لخفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام، مشيرًا إلى إمكانية مواصلة رفع الفائدة.

وذكر “جيروم باول” في مؤتمر صحفي عقب قرار السياسة النقدية: “إذا كان هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة، فإننا سنقوم بذلك، في نهاية، سنقوم بكل ما يكفي لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2%”.

وأضاف: “لكني أعتقد أننا نشهد احتمالية حدوث تشديد ائتماني في الوقت الحالي نتيجة المشاكل المصرفية، وهو ما قد يحل بديلًا عن رفع معدلات الفائدة”.

وأشار “باول” إلى أنه في حال استمرار الاقتصاد كما يتوقع صانعو السياسة، فإنه لن يكون هناك أي سبب لخفض معدلات الفائدة هذا العام.

وفيما يتعلق بالمخاوف المتصاعدة بشأن النظام المصرفي مؤخرًا، شدد “باول” على أن القطاع المصرفي الأمريكي قوي وسليم ويمتلك رؤوس أموال كافية.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 4.75% و5%، لكن مع الإشارة إلى احتمالية إقرار زيادة واحدة إضافية هذا العام.

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22 مارس، 2023
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