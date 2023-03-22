المجلس الوزاري الخليجي يؤكد مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته ال155 التي انعقدت اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وعبر المجلس عن دعمه جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في هذا الشأن ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم وفقا للمعايير الدولية ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وأكد المجلس الوزاري أهمية استمرار الجهود كافة لرفع المعاناة عن الشعب السوري مرحبا بقرار مجلس الأمن رقم 2642 في يناير الماضي بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر إلى نهاية يونيو 2023.

وحول لبنان عبر المجلس الوزاري عن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.

واكد أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة مشددا على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

ودعا الأطراف اللبنانية إلى احترام المواعيد الدستورية والتطلع إلى انتخاب رئيس للبلاد وفقا للدستور اللبناني.

وفي ملف (سد النهضة) الإثيوبي أكد المجلس الوزاري أن الأمن المائي للسودان ومصر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

كما أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون لجميع المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف (سد النهضة) بما يراعي مصالح الأطراف كافة مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021.

وحول السودان أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندته في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق تطلعات شعبه.

وفي الملف الليبي أكد المجلس الوزاري على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فيها وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي للتوصل إلى حل سياسي وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وحول أفغانستان أكد المجلس الوزاري أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع مكونات الشعب الأفغاني بما يحقق تطلعاته ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي مجددا دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل وحماية الأقليات وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية أو استغلالها لتصدير المخدرات.

وفي ملف الأزمة بين روسيا وأكرانيا أشاد المجلس بجهود الوساطة التي تبذلها السعودية والزيارات الناجحة التي قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى روسيا وأوكرانيا معربا عن دعمه لجهود وقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

وأكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

ونوه المجلس الوزاري بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.

ورحب المجلس الوزاري بتمديد اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود معبرا عن دعمه لاستمرار العمل بهذا الاتفاق لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

وحول الشراكات الاستراتيجية والمفاوضات أكد المجلس أهمية تعزيز علاقات الشراكة والتعاون والحوار الاستراتيجي مع الدول الشقيقة والصديقة كافة.

ونوه في هذا السياق بمخرجات اجتماعات مجموعات العمل المشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة المتعلقة بإيران ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والدفاع الجوي التي عقدت في مقر الأمانة العامة خلال الفترة من 13 حتى 16 فبراير الماضي وحوار التجارة والاستثمار الذي عقد في مقر الأمانة العامة في 9 مارس الجاري وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.

كما نوه المجلس الوزاري بالاجتماعات التي عقدت بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خلال شهري فبراير ومارس 2023 في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتحضير لانعقاد الدورة (27) للمجلس الخليجي – الأوروبي المشترك لوزراء الخارجية المزمع عقدها في 7 سبتمبر المقبل في عمان.

واطلع المجلس الوزاري على نتائج اجتماعات الحوار الاستراتيجي مع كل من الهند وباكستان التي عقدت في مقر الأمانة العامة يومي 20 و21 مارس الجاري منوها بالتقدم المحرز في مفاوضات التجارة الحرة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.