اجتماع المجلس الوزاري الخليجي بدورته الـ155

المجلس الوزاري الخليجي يؤكد أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية

22 مارس، 2023
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أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال155 التي انعقدت اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض برئاسة وزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر البوسعيدي.

وترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الذي شارك فيه كذلك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

ودعا المجلس الوزاري العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة (162) معبرا عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) معربا عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في الملفات كافة ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فيه مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

ودان المجلس الوزاري الاعتداءات الخارجية المتكررة والهجمات الصاروخية التي يتعرض لها العراق والتي تهدد الأمن والاستقرار فيها مشددا على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية ومؤكدا على وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب العراق.

المصدر
كونا
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22 مارس، 2023
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