وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت

وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت باجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض

22 مارس، 2023
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ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والخمسون بعد المائة (155) وذلك اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وبحث مجمل القضايا الاقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك حيالها.

المصدر
كونا
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22 مارس، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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