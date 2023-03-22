الخالد يوجه بإعداد كشوفات الترقية لدفعة الضباط 34 البالغ عددهم 152 ضابطا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد

الخالد يوجه بإعداد كشوفات الترقية لدفعة الضباط 34 البالغ عددهم 152 ضابطا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح توجيهاته للمعنيين في رئاسة الأركان العامة للجيش بإعداد كشوفات الترقية لدفعة الضباط (34) من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد والبالغ عددهم (152) ضابطًا وذلك تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لإصدار المرسوم الأميري الخاص بالترقية.

وتأتي هذه الترقية استكمالا لحركة الترقيات التي تشهدها وزارة الدفاع خلال الفترة الأخيرة والتي تهدف إلى منح منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين حقوقهم الوظيفية حسب ما تنص عليه الاجراءات والقوانين المنظمة في هذا الشأن.