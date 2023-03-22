شرح من قبل القوة العامة للإطفاء في افتتاح مركز الاطفاء بالجامعة

جامعة الكويت تدشن مركز إطفاء “الشدادية” في مدينة صباح السالم الجامعية

22 مارس، 2023
0 24 دقيقة واحدة

دشنت جامعة الكويت اليوم الاربعاء مركز إطفاء (الشدادية) في مدينة صباح السالم الجامعية والمجهز بأحدث معدات وآليات الاطفاء والمختبرات وعمليات الرصد والتحكم في التسريبات واجهزة الامن والسلامة.

وأكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فهد الرشيدي في تصريح صحفي على هامش حفل التدشين بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد أهمية وجود مركز إطفاء في المدينة الجامعية والتي تضم 43 ألف طالب وطالبة و3 آلاف عضو هيئة تدريسية وإدارية وعلى مساحة تقدر ب 6 مليون متر مربع.

وأضاف الرشيدي أن وجود المركز ضرورة ملحة يفرضها الواقع والمسؤولية الأمنية تجاه كل من يشغل المدينة الجامعية ومرتاديها وكذلك لتأمين الأموال التي استثمرت فيها.

وأوضح أن لدى الجامعة قطاع وقاية متمثل في الأجهزة والمعدات التي استخدم فيها أعلى معايير السلامة في المباني والمرافق إلا أن احتمالية وقوع الحوادث الطارئة واردة ما يؤكد ضرورة تواجد قوة للاطفاء العام في الحرم الجامعي للاستجابة لأي حدث طارئ بسرعة وفي وقت قصير.

تدشين مركز الشدادية للمواد الخطرة في مدينة صباح السالم الجامعية

وأشاد بجهود قوة الإطفاء العام ودورها البارز في حماية المجتمع وبتعاونها في تغطية أي حوادث محتملة تقع داخل المدينة الجامعية مؤكدا حرص الجامعة على تسهيل وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لقطاع الاطفاء.

من جانبه قال الفريق المكراد في تصريح مماثل إن (الشدادية) هو مركز إطفاء ومكافحة الحرائق خاص لمدينة صباح السالم الجامعية اضافة الى أنه مركز إطفاء تخصصي بالمواد الخطرة لدولة الكويت ويعد من المراكز الرائدة المتخصصة على مستوى المنطقة.

وأفاد بأن الآليات المتوفرة في المركز تعد من أحدث الآليات على مستوى الشرق الأوسط المتعلقة بالمواد الخطرة والغازية والإشعاعية.

صورة جماعية لمدير الجامعة و فريق قوة الاطفاء العام خلال تدشين مركز المواد الخطرة
المصدر
كونا
الوسوم
22 مارس، 2023
0 24 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

جامعة الكويت: اجتماع لجنة عمداء شؤون الطلبة بدول الخليج يعزز الانفتاح وتبادل الخبرات بين الجامعات

20 مارس، 2023

وزير التربية الكويتي يكرم الطلبة المشاركين في الأولمبياد العلمي الخليجي

16 مارس، 2023

“التقدم العلمي” و”غوغل للتعليم” تجددان تعاونهما للارتقاء بأدوات التعليم الإلكترونية في الكويت

16 مارس، 2023

“التربية”: انهاء خدمات 1815 معلما ومعلمة من غير الكويتيين و 209 رئيس قسم و”تكويت” الوظائف الاشرافية والتعليمية

15 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى