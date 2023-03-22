السفير نوّاف العنزي يقدم أوراق إعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضاً محالاً لدوقية لكسمبورغ

السفير نوّاف العنزي يقدم أوراق إعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضاً محالاً لدوقية لكسمبورغ

قدّم اليوم الأربعاء 22/3/2023 سعادة السفير/ نوّاف نافع العنزي، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً محالاً لدوقية لكسمبورغ إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري.

ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وتحيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، حفظه الله، إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري.

كما أعرب السفير العنزي عن تطلعه إلى العمل لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة بين دولة الكويت ودوقية لوكسمبورغ. من جانبه، أعرب صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري عن تقديره لدور دولة الكويت في محيطها، وتطلعه لبناء شراكات أكبر بين البلدين.

رافق سعادة السفير خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد عضو البعثة الدبلوماسية الكويتية في بروكسل، السكرتير الأول/عماد الكندري.