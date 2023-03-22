لبنان: مواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين امام السرايا الحكومي ومداخل مجلس النواب

ذكرت وسائل اعلام لبنانية رسمية ان مواجهات وقعت اليوم الاربعاء بين مئات المتظاهرين اللبنانيين والقوى الامنية امام السرايا الحكومي وعلى مداخل مجلس النواب في ساحة (رياض الصلح) وسط العاصمة بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان المئات من العسكريين المتقاعدين والاساتذة وجمعيات المودعين اشتبكوا مع فرقة مكافحة الشغب المعنية بحماية مدخل السرايا في ساحة (رياض الصلح) بعد محاولة ازالة الشريط الشائك المؤدي اليها.

وأضافت ان القوى الامنية نفذت اجراءات مشددة عند كل المداخل المؤدية الى مجلس النواب بسبب اجتماع اللجان النيابية واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين ما ادى الى سقوط اصابات وحالات اغماء في صفوفهم.

وطالب العسكريون المتقاعدون في بيان لهم بتثبيت قيمة رواتبهم ورصد الاموال اللازمة لتغطية نفقات الاستشفاء على نفقة الدولة لجميع الاسلاك العسكرية ولتغطية المنح المدرسية وتسديد المصارف لكامل الرواتب والتعويضات للعسكريين المسرحين من الخدمة ومعالجة موضوع القروض التي منحت للمتقاعدين.

من جهة اخرى أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن “أمن البلاد مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة والمواطنين من جهة أخرى”.

واضاف مولوي في تصريح للصحفيين بعد اجتماع مجلس الامن المركزي ان “لبنان يمر بظروف حساسة وأي انفلات للأمن قد يؤدي لنتيجة سيئة وان القوى الأمنية ستكون جاهزة لحماية الأملاك العامة وأملاك المواطنين اللبنانيين وحفظ الأمن”.

وكان متظاهرون لبنانيون قد قطعوا أمس الثلاثاء عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تراجع قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.