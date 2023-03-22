فريق الجراحة في مستشفى جابر والطبيب الزائر

“مستشفى جابر” يجري خمس جراحات بتخصص أعصاب الأطفال منها عملية تجرى للمرة الأولى بالكويت

22 مارس، 2023
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أعلن مستشفى (الشيخ جابر الأحمد) إجراء خمس عمليات جراحية في تخصص أعصاب الأطفال منها عملية تجرى للمرة الأولى بالكويت لأعصاب منطقة الظهر لدى أحد الأطفال لتخفيف أعراض الشد العضلي ومساعدته على الحركة.

وأكد رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الدكتور سليمان المزيدي في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن المستشفى يسعى لاستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية مع استضافة الخبرات العالمية في ورش عمل لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الخدمات الصحية بأحدث التقنيات العلاجات وتقليص العلاج بالخارج.

من جهتها قالت اختصاصي جراحة الأعصاب بالمستشفى الدكتورة علياء عسكر في تصريح مماثل إن الهدف من تلك الورشة هو الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال جراحة أعصاب الأطفال مبينة أن أحد الأطباء الزائرين أجرى خمس عمليات دقيقة منها عملية تجرى للمرة الأولى بالبلاد لعلاج حالات الشد العضلي في حالات الشلل الدماغي.

بدوره قال استشاري ورئيس قسم جراحة مخ وأعصاب الأطفال في مستشفى (أرنولد بالمر) بولاية فلوريدا الدكتور سامر البابا “إن هذه الزيارة كانت استشارية وعملنا مع فريق جراحة الأعصاب للأطفال في مستشفى جابر وأعطينا أفضل علاج جراحي ونوعي ومتقدم للأطفال وساعدنا الفريق المحلي للتوسع في مجال جراحات الأطفال المعقدة”.

وأشاد البابا بالمستوى الرفيع لمستشفى جابر المجهز بأفضل الإمكانات فضلا عن توفير قسم خاص بعمل الأبحاث ما يساعد على إحداث نقلة نوعية وتقدم كبير للمستشفى من الناحيتين الطبية والعلمية.

المصدر
كونا
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22 مارس، 2023
0 40 دقيقة واحدة

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