أوزيل لاعب وسط ألمانيا السابق يعتزل كرة القدم

أعلن مسعود أوزيل لاعب وسط منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم‭‭‭ ‬‬ 2014 اليوم الأربعاء اعتزاله كرة القدم في سن 34 عاما.

وتألق لاعب ريال مدريد وأرسنال السابق مع منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم في البرازيل 2014.

واعتزل اللعب دوليا في 2018 وسط جدل سياسي في ألمانيا حول تدفق المهاجرين وبعد ردود فعل غاضبة على صورة التقطت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا إنه واجه “عنصرية وعدم احترام” بسبب جذوره التركية.

وقال أوزيل الذي لعب مؤخرا مع اسطنبول باشاك شهير التركي في بيان على إنستجرام “تشرفت باللعب في مسابقات المحترفين لقرابة 17 عاما وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة.

“لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة وبعد التعرض لبعض الإصابات أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مسيرتي”.

وخاض أوزيل 645 مباراة على مستوى الأندية والمنتخب سجل فيها 114 هدفا وقدم 222 تمريرة حاسمة.

بدأ أوزيل مسيرته الاحترافية مع شالكه في ألمانيا قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن. بسبب عروضه القوية انضم لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2010 حيث ساعد بلاده على بلوغ الدور قبل النهائي.

انضم لريال مدريد بعد شهر من كأس العالم وقضى ثلاث سنوات في إسبانيا، وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية. خاض أوزيل أكثر من مئة مباراة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد وأحرز 19 هدفا.

انضم إلى أرسنال في 2013، وساعد الفريق على الفوز بأول لقب من أربعة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي في العام التالي.

سجل 33 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز وقدم 59 تمريرة حاسمة خلال وجوده في النادي المنتمي لشمال لندن.

لعب دور البطولة مع ألمانيا في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث شارك أساسيا في جميع مبارياتها السبع لتصبح ألمانيا أول منتخب أوروبي يفوز بالبطولة على أرض أمريكا الجنوبية.

وقال هانز فليك مدرب ألمانيا الذي كان مساعدا للمدرب في كأس العالم 2014 “مسعود أوزيل كان أحد اللاعبين البارزين في منتخبنا.

“في أكثر أوقاته نجاحا، كان من بين أفضل اللاعبين في العالم. استمتعت بالعمل معه. كانت لديه قدرات استثنائية. كانت مهاراته ونظرته الشاملة على الرياضة رائعة”.

وسجل أوزيل 23 هدفا دوليا في 92 مباراة لعبها مع ألمانيا.

وقال فليك “كلنا في المنتخب الوطني نتمنى له ولأسرته كل التوفيق في أوقاته بعد انهاء مسيرته”.

وانضم أوزيل إلى فناربخشه التركي في 2021 بعد أن أنهى أرسنال عقده وانتقل بعد ذلك إلى اسطنبول باشاك شهير بعد أقل من عام.

وأضاف أوزيل “كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات والعواطف التي لا تُنسى.

“أتوجه بخالص الشكر لكل الأندية التي دافعت عن ألوانها. شالكه وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفناربخشه وباشاك شهير ولكل المدربين الذين دعموني إضافة لزملائي الذين أصبحوا أصدقاء.

“أتطلع الآن لقضاء أفضل الأوقات مع زوجتي الجميلة وابنتاي إيدا وإيلا”.