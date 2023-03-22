سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يتلقى رسائل تهنئة بحلول شهر رمضان من رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الحرس الوطني وكبار الشيوخ وسمو رئيس مجلس الوزراء

22 مارس، 2023
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تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسائل تهنئة من معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بحلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نمة وأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث سمو لي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بحلول شهر رمضان المبارك مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا ان يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمه الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.

المصدر
كونا
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22 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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