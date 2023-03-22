سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يهنئ المواطنين والمقيمين بحلول شهر رمضان المبارك

22 مارس، 2023
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يسر ديوان سمو ولي العهد أن ينقل تهاني سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لإخوانه وأبنائه مواطني دولة الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من العام الهجري 1444 أعاده الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.

كما يتوجه ديوان سمو ولي العهد بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت من كل مكروه وسوء وأن تبقى واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه وأن يديم على سموه حفظه الله ورعاه نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحقق لها ولشعوبها كل رفعة وتقدم وازدهار.

المصدر
كونا
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22 مارس، 2023
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