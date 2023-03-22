الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط

أمين عام الجامعة العربية: الجامعة هي المظلة التي تجمع دولنا لصالح الشعوب العربية

22 مارس، 2023
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الأربعاء أن “الجامعة العربية ‏تظل العنوان الأول والأهم لنا كعرب والمظلة التي تجمع دولنا لصالح الشعوب العربية”.

جاء ذلك في تغريدة لأبوالغيط على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هنأ فيها العرب قادة وشعوبا بمناسبة الذكرى ال78 لتأسيس جامعة الدول العربية”.

وقال أبو الغيط “‏اليوم الذكرى ال 78 لتأسيس ‎الجامعة أهنيء كل العرب قادة وشعوبا بقدرتنا جميعا على الحفاظ على بيت العرب وسط أنواء عالمية متتالية وتحديات كبرى اقليمية ودولية”.

وشدد على انه “مهما كانت صعوبات الواقع فلن يمنعنا من التطلع إلى غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا”.

المصدر
وكالات
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22 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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