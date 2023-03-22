الداخلية: توفير 26 خدمة إلكترونية عبر تطبيق “سهل” دون الحاجة لمراجعة جهات الاختصاص

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بالعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وسعياً منها لتوفير الجهد والوقت لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، حيث تم ميكنة 26 خدمة من قبل الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية ” سهل ” للتسهيل على المواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى مراجعة جهات الاختصاص بوزارة الداخلية، وسوف يتم اقتصار الخدمات وتوفيرها حضورياً للحالات التالية:

كبار السن

ذوي الاحتياجات الخاصة

المشكلات والحالات الخاصة التي لم يتمكن المستخدمين من إنجازها إلكترونياً

وفيما يلي الخدمات المقدمة:

الاستعلام عن القيد الانتخابي ومكان التصويت دفع مخالفات المرور المقيم نتيجة الفحص الطبي للمقيم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية خدمات رخص القيادة إصدار شهادة الحالة الجنائية تحميل نماذج وشروط التسجيل متابعة قضايا الجنح تجديد الإقامة إصدار الإقامة الاستعلام عن الأحكام غير المنفذة والمقيدة لإنجاز الخدمات تسجيل طلب انتساب مبدئي متابعة طلب الالتحاق دفع غرامات شئون الإقامة الاستعلام عن مرجع الداخلية للمقيم شهادة صورة طبق الأصل “لجواز السفر الكويتي” نقل وتجديد الإقامة المؤقتة الإبلاغ عن فقدان الوثائق دفع رسوم العمالة المنزلية الإضافية دفع مخالفات المرور للشركات تجديد إقامة كفيل نفسه دفع مخالفات المرور للغير دفع غرامة التأشيرة دفع تذاكر المبعدين دفع رسوم التحاق إصدار شهادة براءة ذمة من تنفيذ الأحكام