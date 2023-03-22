الشؤون: تشكيل فرق تفتيش ميدانية لرصد مخالفات جمع التبرعات وازالتها فورا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية تشكيل فرق تفتيش ميدانية من مختلف الجهات الحكومية بالدولة لرصد مخالفات جمع التبرعات وازالتها فورا، اعتمادا على برنامج رصد المخالفات الذي اعدته ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات حيث يتم رفع المخالفة الكترونيا ووضعها على البرنامج من قبل المفتشين لاتخاذ اللازم بشأنها بشكل فوري.

ونبهت الوزارة على كافة المتبرعين ضرورة التأكد من هوية مسؤول جمع التبرعات الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية مع حظر التبرعات النقدية والعينية بكافة اشكالها والالتزام فقط باستخدام اجهزة الكي نت و الاستقطاعات المختومة من الوزارة.