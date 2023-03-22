سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة بشهر رمضان من رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الحرس الوطني وكبار الشيوخ وسمو رئيس مجلس الوزراء

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من كل من معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي ترتقي بمساره الحضاري نحو آفاق التقدم والازدهار وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.