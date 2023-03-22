النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

وزير الدفاع بالانابة يوجه بالافراج عن الموقوفين انضباطيا بمناسبة حلول رمضان

22 مارس، 2023
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أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأربعاء تعليماته بالإفراج عن جميع العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي إن هذه اللفتة تأتي إيمانا من الشيخ طلال الخالد بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذا الشهر الفضيل.

وأضافت أن وزير الدفاع بالإنابة هنأ أبناءه العسكريين بهذه المناسبة “متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما”.

المصدر
الجيش الكويتي
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22 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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