البنتاغون يؤكد أنّ أوكرانيا ستحصل على دبابات “أبرامز” بحلول الخريف

البنتاغون يؤكد أنّ أوكرانيا ستحصل على دبابات “أبرامز” بحلول الخريف

أكدت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة ستُسلّم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا بحلول الخريف، في وتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً، كما سترسل أنظمة دفاع جوي “باتريوت” وفقاً لـ “جدول زمني معجّل”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر لصحافيين إن واشنطن اتخذت بالتنسيق مع كييف “قراراً بإرسال دبابات أبرامز من طراز إم1أي1”.

وأضاف “سيسمح لنا ذلك بتسريع مهل التسليم إلى حد كبير وتقديم هذه القدرات المهمة إلى أوكرانيا بحلول خريف العام الحالي”.

وأكد المتحدث أنّ الدبابات ستمنح أوكرانيا “قدرة مشابهة جدًا لطراز إم1أي2” الذي كانت واشنطن خططت لإرساله في البداية، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الاختلافات بين الطرازين.

وأوضح الجنرال رايدر أنّ توفير دبابات من طراز إم1أي2 كان سيستغرق أكثر من عام.

وستتسلم أوكرانيا أيضًا أنظمة دفاع جوي متقدّمة من طراز باتريوت قبل الموعد الذي كان مقرراً.

وقال رايدر “نحن واثقون بأننا سنكون قادرين على تسليم (أنظمة) باتريوت وفقاً لجدول زمني معجّل”، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين يتدرّبون على النظام “بشكل أسرع من المتوقع، نظرًا لاستعدادهم وحماستهم لتنفيذ التدريب”.

وتقود الولايات المتحدة حملة دولية لمساعدة أوكرانيا بعد أن شكلت على الفور تحالفًا من عشرات الدول لدعم كييف منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.