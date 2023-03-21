وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر التصريحات العنصرية المستفزة التي أدلى بها أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي

21 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتصريحات العنصرية المستفزة التي أدلى بها أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي أنكر من خلالها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق واستخدام خارطة لإسرائيل تضم فيها حدود المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأكدت الوزارة على رفض دولة الكويت لاستمرار إطلاق هذه التصريحات التحريضية الواهية وغير المسؤولة والمنافية للحقائق التاريخية والواقع الجغرافي وتتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة إضطلاع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف مثل هذه التصريحات المتطرفة التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات السلبية وتوفير الحماية الدولية الكاملة له، ودعم كافة الجهود الأممية والدولية الرامية للوصول إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
21 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

“الرؤية الشرعية”: تعذر رؤية الهلال في الكويت.. والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

21 مارس، 2023

الفريق البرجس يترأس اجتماع المجلس الأعلى للمرور

21 مارس، 2023

دولة الكويت تعرب عن القلق إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون في سوريا

21 مارس، 2023

الداخلية: ضبط 3 اشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في السالمية

21 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى