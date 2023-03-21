الأسد يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية

الأسد يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية

21 مارس، 2023
0 6 دقيقة واحدة

بحث الرئيس السوري بشار الأسد ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث الخطوات والإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لها تأثير ونتائج مباشرة على مسار التعافي من التداعيات التي خلفتها كارثة الزلزال في مختلف القطاعات، وفي نفس الوقت تساهم في تأمين الظروف الملائمة لعودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم.

ونقل بيان رئاسي سوري أن الأسد ناقش مع جريفيث الجهود الدولية لدعم هذه الخطوات والإجراءات بما يساعد السوريين على تجاوز آثار الحرب والزلزال، وتعزيز الاستقرار في سورية وعودة السوريين إلى حياتهم وأعمالهم.

وهذه الزيارة الثانية لجريفيث منذ وقوع الزلزال في السادس من شهر شباط / فبراير الماضي.

وانتقدت الحكومة السورية أمس منظمي مؤتمر بروكسل للمانحين لعدم دعوة الحكومة السورية لمؤتمر يبحث تقديم الدعم وإعادة الإعمار لسوريا وتركيا جراء الزلزال.

المصدر
د ب أ
الوسوم
21 مارس، 2023
0 6 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

إردوغان يتعهّد زيادة دفق المياه في مياه دجلة لمساعدة العراق المتضرر من الجفاف

21 مارس، 2023

بوتين: روسيا “سترد” إذا زودت لندن كييف ذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد

21 مارس، 2023

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب أفغانستان وباكستان

21 مارس، 2023

بوريل يعرب عن خشية الاتحاد الأوروبي من “انهيار” تونس

20 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى