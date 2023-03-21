“الرؤية الشرعية”: تعذر رؤية الهلال في الكويت.. والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

“الرؤية الشرعية”: تعذر رؤية الهلال في الكويت.. والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة وعليه يكون يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان وبعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس هيئة الرؤية الشرعية المستشار محمد بن ناجي عقب اجتماع الهيئة مساء اليوم الثلاثاء التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وقال المستشار بن ناجي إن الهيئة اجتمعت مساء اليوم وتعذر لديها رؤية الهلال هذه الليلة وعليه فإن يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى كافة المواطنين والمقيمين وإلى الأمتين العربية والإسلامية سائلة الله عز وجل أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات وعلى وطننا العزيز بالمزيد من الرفعة والازدهار.

من جانبه تقدم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد في كلمة له بأصدق آيات التهاني والتمنيات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والقيادة السياسية وإلى جميع المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا الوزير الماجد المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يتم نعمته على ربوع وطننا العزيز في ظل قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.