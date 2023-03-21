“مجلس التعاون” يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والعراق

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أهمية الشراكة الاستراتيجية الثابتة بين المجلس والعراق التي تم تأسيسها بتوجيهات قادة دول المجلس والقيادة العراقية.

وذكرت أمانة مجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع سفير العراق لدى السعودية عبد الستار الجنابي في مقر الأمانة العامة بالرياض.

ونقل البيان عن البديوي القول إنه تمت ترجمة ذلك في مذكرة التفاهم التي أبرمت في عام 2019 وخطة العمل المشترك للفترة (2014 – 2019) حيث تم الاتفاق على تعزيز الحوار والتعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات كافة ويتم تنفيذها من خلال الجهود الفعالة للجنة المشتركة وفرق العمل المتخصصة.

وأكد البديوي “مواقف وقرارات مجلس التعاون بشأن دعم جهود الأشقاء في العراق في مواجهة الإرهاب والمظاهر المسلحة خارج نطاق سلطة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار فيه والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية”.

وناقش الطرفان خلال اللقاء تعزيز الشراكة في تنفيذ خطة العمل المشترك في المجالات كافة خاصة الحوار السياسي والأمني والتعاون التجاري والاستثماري والنشاط الرياضي والثقافي.

كما استعرض الجانبان علاقات التعاون الخليجية – العراقية وأوجه تنميتها وتطويرها وسبل تعزيزها لخدمة المصالح المشتركة بالإضافة إلى مناقشة الوضع الدولي الحالي وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.