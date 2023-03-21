وزارة الصحة تفتتح وحدة لمكافحة الدرن في مركز “مناحي العصيمي” بالفروانية

افتتحت وزارة الصحة عيادة جديدة لمكافحة مرض الدرن في مركز (مناحي العصيمي) الصحي بالفروانية لتقديم خدماتها للقاطنين في منطقة الفروانية الصحية لتكون بذلك العيادة الثالثة لمكافحة الدرن في الكويت.

وقالت مديرة إدارة تعزيز الصحة الدكتورة عبير البحوه في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن مرض الدرن يظل أحد أكثر الأمراض فتكا في العالم لافتة الى أن الجهود العالمية أنقذت نحو 74 مليون شخص منذ عام 2000 إذ أصيب 10.6 مليون شخص بالمرض عام 2021 توفي منهم 1.6 مليون شخص.

ودعت البحوه بمناسبة اليوم العالمي للدرن الذي يوافق 24 مارس الجاري إلى ضرورة تضافر الجهود للقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030 ومن ثم الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى أن إدارة تعزيز الصحة تستكمل خطتها في التوعية بمرض الدرن بالشراكة مع وحدة مكافحة الدرن.

من جانبها أكدت رئيسة مركز (مناحي العصيمي) الصحي الدكتور ضحية العنزي في تصريح مماثل أن اليوم العالمي لمكافحة الدرن لهذا العام يأتي تحت شعار (نعم يمكننا القضاء على مرض السل).

وأضافت العنزي أن ذلك يأتي بهدف زيادة الوعي الصحي لأفراد المجتمع عن مرض الدرن وكيفية القضاء عليه لتقليل عدد الإصابات به وحصر العواقب المجتمعية المترتبة عليه.

من جهتها قالت رئيسة قسم الصحة العامة في منطقة الفروانية الصحية الدكتورة سارة الخالدي في تصريح مماثل إن مرض الدرن (السل) من الأمراض الأكثر شيوعا على مستوى العالم ويعد القضاء عليه أحد أهداف التنمية المستدامة المقررة من قبل منظمة الأمم المتحدة لما للمرض من أهمية بالغة من حيث طبيعة انتشاره المعدية.

وأوضحت الخالدي أن هذه العيادة ستوفر خدمات الكشف المبكر للفئات عالية الخطورة مثل فئة مخالطي مرضى الدرن والمشتبه بإصابتهم ومن لديه أمراض مزمنة وغيرهم مع عمل فحص التيوبركلين والأشعة لطلبة البعثات الدراسية وطلبة المدارس وتقديم خدمات الإستشارات الطبية وزيادة الوعي والتثقيف الصحي.

مدير ادارة تعزيز الصحة الدكتورة عبير البحوه

جانب من الاحتفال