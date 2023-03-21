بيان القوى السياسية بشأن الوضع السياسي وتداعيات حكم المحكمة الدستورية

إن التيارات السياسية الكويتية إذ تفاجأت بما نتج عن حكم المحكمة الدستورية من ابطال للمجلس الحالي وهو قد أتى بعد حل المجلس السابق في ظل ظروف سياسية معلومة ودعوة الناس للمشاركة الفاعلة وحسن اختيار من يمثلهم.

ان عودة الأمور والأوضاع الى الوراء لن ينتج عنه الا تعقيدا اكبرا للمشهد السياسي وبثا لحالة الاحباط في صفوف الشعب الكويتي الذي ينتظر اعادة بلاده الى خطوط التنمية والتطور ومواكبة احتياجاته المتنامية في كل يوم.

إن عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء، والغزل لا ينبغي أن ينقض من بعد قوة أنكاثا، وما تم من إعادة إحياء للعملية الانتخابية يلزم أن نحافظ عليه ونستمر فيه.

إن المشاركة الشعبية والتي هي ركيزة من ركائز الحكم ينبغي أن يتم احتضانها لا تهميشها والترحيب بها لا التوجس منها، فالمجتمع الكويتي المتفاعل إيجابيا على مختلف الأصعدة المجتمعية والديمقراطية قد قال كلمة الفصل في عملية تصحيح المسار بصوت مباشر مسموع وصادح.

إن هذا الشعب الكريم وفي لوطنه، ملتزم بشرعيته الدستورية، محب الأسرة الحكم، متمسك ببرلمان يذود عن حرياته ومصالحه وأمواله. هو شعب يعي بأن الكويت تمتاز – بل لعلها تنفرد – بخصائص وقيم عليا يحملها العهد الوثيق بين الشعب والسلطة، والذي ما أوهنته أشد الأزمات ولا فتت من عضده أقسى المحن.

ختاما، إننا نطالب الجميع بالنأي بالمرفق القضائي عن الصراع السياسي ونطالب السلطة بأن تؤكد على ذات الخطوة المباركة بالرجوع واللجوء إلى المواطنين ليختاروا من يستحق تمثيلهم في انتخابات نزيهة.