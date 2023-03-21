الموقوفين

الداخلية: ضبط 3 اشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في السالمية

21 مارس، 2023
0 62 أقل من دقيقة

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة والإتجار بالأشخاص تمكن من ضبط شخص قام بإرتكاب واقعة تحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي مخلة بالآداب العامة، حيث تم احالته إلى جهات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

كما تمكن القطاع من ضبط 3 اشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في منطقة السالمية وتم احالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
21 مارس، 2023
0 62 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو ولي العهد يتسلم رسالتين موجهتين الى سمو أمير البلاد من خادم الحرمين الشريفين والرئيس العراقي

21 مارس، 2023

وزير الخارجية يجري جلسة مباحثات مع وزير الدولة للاستثمار في وزارة التجارة الدولية البريطانية

21 مارس، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس ناميبيا بالعيد الوطني لبلاده

21 مارس، 2023

الداخلية: فتح باب التسجيل والقبول لدورات “ضباط الصف والافراد” طوال العام بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية

21 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى