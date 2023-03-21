الداخلية: ضبط 3 اشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في السالمية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة والإتجار بالأشخاص تمكن من ضبط شخص قام بإرتكاب واقعة تحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي مخلة بالآداب العامة، حيث تم احالته إلى جهات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

كما تمكن القطاع من ضبط 3 اشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في منطقة السالمية وتم احالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.