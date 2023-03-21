رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

مرزوق الغانم: المصلحة العليًا مقدمة على المصالح الشخصية

21 مارس، 2023
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مرزرق الغانم من مؤتمره الصحفي: اليوم أخاطب الشعب الكويتي بكلام يقتضيه الظرف بعد حكم الدستورية وأقول لما كانت المصلحة العليًا مقدمة على المصالح الشخصية وإرادة الشعب التي من نستمد منها شرعيتنا.

رسالتي الأولى هي الدعوة للرجوع الى الأمة لاختيار من يمثلها من خلال انتخابات نزيهة.

إقرار “مفوضية الانتخابات” والإجراءات التي تكفل سلامة الانتخابات.

تكرار الأخطاء الدستورية سيؤدي إلى نفس البطلان.

إذا كانت الحكومة صادقة في برنامجها سنقدم لها الدعم الكامل خلال الفترة القادمة.

احمد الشحومي : كنا ولازلنا نقول سمعا و طاعة لصاحب السمو لم نقل اي كلمه خلاف ذلك.

لم نطعن يوما في القضاء فلم نكذب على الرغم من انتشار الاعلام المزيف.

التحقيق في نتائج الانتخابات لنغلق تلك الصفحة وسنقدم خطة وبرنامجاً لنتجاوز سنوات من الجدل.

المجالس المبطلة دفع ثمنها الشعب.. و الكويت لاتبنى بالصراعات.

ماذا لو اكتشف الشعب أن الآلاف صوتوا في الانتخابات الأخيرة دون حق؟.

رئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي: سلطات الدولة يجب أن تكون متعاونة لا متنافرة.. ونحن لا ندّعي الكمال ولكن نطرح تصورنا ومن لديه تصور أفضل فليقدمه لا أن ينتقد بدون أي شيئ.

قدّمنا وثيقة الإصلاح لمعالجة كل مشاكل الكويت الهيكلية ولا زلتُ ملتزماً بطرح هذا المشروع ما لم يُقدّم الأفضل.. ونقول للحكومة لا نعطي شيكات على بياض ولا نخشى العودة للشارع.

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21 مارس، 2023
0 17 دقيقة واحدة

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