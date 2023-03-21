بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 28.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 28.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 6ر28 نقطة ليبلغ مستوى 79ر7041 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر119 مليون سهم عبر 9650 صفقات نقدية بقيمة 3ر42 مليون دينار (نحو 16ر128 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر22 نقطة ليبلغ مستوى 32ر5446 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة من خلال تداول 3ر36 مليون سهم عبر 2074 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار (نحو 5ر11 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر31 نقطة ليبلغ مستوى 03ر7827 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة من خلال تداول 2ر83 مليون سهم عبر 7576 صفقة بقيمة 5ر38 مليون دينار (نحو 6ر116 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 25ر25 نقطة ليبلغ 98ر5588 مستوى نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 4ر34 مليون سهم عبر 1726 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 9ر10 مليون دولار).

وكانت شركات (م سلطان) و(تحصيلات) و(وطنية) و(يونيكاب) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(بنك بوبيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المساكن) و(المنار) و(بيان) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضا.