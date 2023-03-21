“معهد الأبحاث” يحصل على براءة اختراع جديدة في مجال تكنولوجيا النانو

قال معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الثلاثاء إنه حصل على براءة اختراع من المكتب الامريكي لبراءات الاختراع وذلك نتيجة تحقيق إنجاز علمي رائد بتقنية مبتكرة في مجال تكنولوجيا النانو.

وذكر (معهد الأبحاث) في بيان صحفي أن البراءة حصل عليها (مركز أبحاث الطاقة والبناء) التابع للمعهد وسجلت باسم الدكتور ناصر الصايغ وباحث علمي مشارك علي الصايغ.

وأضاف البيان أن الباحثان استحدثا تكنولوجيا مبتكرة عبارة عن جهاز قادر على تصنيع سوائل التبريد الميكرووية والنانوية وقياس أداءها الحراري في أجهزة الحاسوب التي تعمل بسوائل التبريد بهدف خفض حرارة وحدة معالجة الحاسوب ووحدة معالجة الرسومات بصيغتهم الأحادية أو المتعددة وتحت إعداداتهم المتسلسلة أو المتوازية.

وأوضح ان أهمية هذا الاختراع تكمن في قدرته على تصنيع سوائل تبريد مطورة ميكرووية ونانوية بطريقة محكمة مما يوفر الوقت ومتفاديا الأخطاء البشرية المصاحبة للانتاج الذاتي ويساهم بخفض التكلفة الكلية نظرا لعدم الحاجة لوجود أجهزة خلط إضافية خارجية لإنتاج مثل تلك السوائل والأيدي العاملة القادرة على تشغيلها.

وقال إن الاختراع يساهم في زيادة كفاءة نظام التبريد لحواسيب الجيل الحالي والقادم التي تعتمد على السوائل في تبريد وحدات المعالجة المستخدمة فيها ويعد صديقا للبيئة حيث لا ينتج عنه أي انبعاثات غازية.

مخطط نظام عمل الجهاز